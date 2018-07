Kräuterexpertin zu Gast im Therapiegarten

Kräuterexpertin zu Gast im Therapiegarten

Mellendorf. Am Sonnabend, 21. Juli, ist Kräuterexpertin Ute Lindemann von 14.30 bis 16.30 Uhr zu Gast im Therapiegarten Grüne Stunde. Schmackhafte Zubereitungen von Knoblauchrauken-Pesto, Löwenzahnblüten-Gelee oder Rosenblüten-Butter können probiert werden. Um 15.30 Uhr bereitet sie einen frischen Wildkräuter-Smoothie zu und beantwortet zwischendurch gerne Fragen zur Wirkung der verschiedenen Inhaltsstoffe von Wildkräutern. Das Team der Grünen Stunde sorgt wieder für ein leckeres Kuchenbüfett. Der Garten befindet sich am Grabenweg 6 in Mellendorf. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.