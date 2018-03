Kreativ – sportlich – Natur erleben

Osterferienkalender für die Samtgemeinde Schwarmstedt

Schwarmstedt. Um die freien Tage gestalten zu können, hat der Samtgemeinde-Jugendring Schwarmstedt (SGJR) mit den Vereinen und Organisationen einen Osterferienkalender für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. Die Ferien sind vom 19. März bis 3. April. Auch in diesem Jahr kann das Deutsche Sportabzeichen in Schwarmstedt erworben werden und die dafür notwendigen Schwimmprüfungen können bereits jetzt erledigt werden. Der MTV Schwarmstedt bietet Training und Abnahme im Hallenbad Schwarmstedt an: Jeden Ferien-Donnerstag um 17 Uhr. Info: 05071/9791225. Hierzu sind auch die Erwachsenen eingeladen. Um Anmeldung für folgende Kreativ-Aktion wird gebeten: „Leinwände bemalen und frühlingshaft gestalten“ mit Manuela Ruth, Rodewald, am Montag, 26. März, von 16 bis 17.30Uhr im Uhle-Hof Schwarmstedt. Für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Beitrag: 3 Euro. Info und Anmeldung beim SGJR Schwarmstedt: 05071/515 (Jörg Zöllner).Die Handballsparte des MTV Schwarmstedt lädt zum Ferien- Handball am 20. März. In der KGS-Sporthalle von 15-18 Uhr für Kinder von 7-13 Jahren. Info unter Mail: alf4321@t-online.deDas NaBu-Zentrum Gut Sunder, Wildtiernisausstellung, Meißendorf, eröffnet am 24. März die diesjährige Saison für Besichtigungen und Führungen.Zum Osterspektakel in Schwarmstedt lädt der Verein Alle Fun ein: Quad fahren und Ostereiern finden am 31. März 2018 von 10 bis 18 Uhr. Info bei Jörg Benecke, Tel.: 01525/3131840.Der Schützenverein Schwarmstedt öffnet am 29. März 2018 sein Schützenhaus, Werkstrasse, für ein Lichtpunktschießen. Für Kinder ab 6 Jahren. Ab 12 Jahren ist auf Luftgewehrschießen möglich. Ab 16.30 Uhr (bis 18.30 Uhr). Info bei Gerald Voltmer: Tel.: 0151/56593496.Auch Reiten im Herbst ist möglich. Der Reit- und Pferdehof Rosentalwiesen, Nienhagen, lädt zum Longieren-Kurst ein: Vom 29. bis 31. März (10 bis 13 Uhr) statt. Am 2. April ab 10 Uhr: Start zum Osterausritt. Info und Anmeldung bei Kerstin Trenz: 05071/800128.Restplätze für die Ferien-Freizeit mit Ronja Räubertochter von 8 bis12 Jahren (20.-23. März) auf dem Jugendhof Idingen, Bad Fallingbostel, können erfragt werden bei der Kreisjugendpflege: 05162/989811.Die Samtgemeindebücherei Schwarmstedt hat zu den bekannten Zeiten geöffnet und steht für Buch- und Medienausleihe zur Verfügung. Geschlossen ist lediglich am 29. März und am 3. April 2018.Geplant ist noch eine naturkundliche Wanderung.Alle Termine finden sich auf einem Flyer, der verteilt wurde und an vielen Stellen zur Mitnahme ausliegt. Auch eine Internetseite www.ferienprogramm-schwarmstedt.de gibt es für weitere Informationen.