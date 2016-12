Krippenspiel

Elze. Am Sonnabend, 24. Dezember, um 15 führen 24 Kinder in der Elzer Pfarrscheune ein weihnachtliches Krippenspiel auf. Die Kinder haben zusammen mit den erwachsenen Organisatoren die Weihnachtsgeschichte in den zurückliegenden Wochen eingeübt und freuen sich nun auf ihren großen Auftritt vor der Kulisse der lebendigen Weihnachtsscheune mit Ochs, Esel und Schafen. Das Krippenspiel wird von den Kindern auch musikalisch begleitet. Alle Kinder und Familien sind herzlich eingeladen.