Krippenspiel-Proben beginnen

Helstorf. In diesem Jahr gibt es zu Weihnachten in Helstorf ein Krippenspiel, das aus dem Rahmen fällt: Schlunz – das Krippenspiel. Die Gemeinde wird Zeuge, wie die etwas strenge Kindergottesdienstleitern Adelheid mit den Kindern ein altbackenes Krippenspiel einüben will („Das Hirtelein am Krippelein“) und wie der Schlunz nach und nach das komplette Stück auf den Kopf stellt. Eine erste Vorbesprechung findet am 18. November, 16 Uhr, in der Pfarrdiele Helstorf, 1. OG, statt. Dort wird das Krippenspiel vorgestellt, die Rollen verteilt und es werden die weiteren Termin besprochen. Das Krippenspiel soll am Heiligen Abend bei der Kinderchristvesper um 16 Uhr in der Helstorfer Kirche aufgeführt werden. Wer an dem Termin nicht dabei sein kann, aber mitspielen möchte, melde sich bitte im Pfarrbüro unter Telefon (0 50 72) 3 22 oder direkt bei Nicole Burger (0 50 72) 78 48 08.