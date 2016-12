Krümelkirche

Helstorf. Die Handpuppe Lotta freut sich auf den Weihnachtsmann. Dass es auch noch eine Weihnachtskrippe gibt und eine Weihnachtsgeschichte gibt, ist ihr neu. Aber vielleicht können die Kinder, die am 13. Dezember um 16 Uhr zur Krümelkirche kommen, ihr ja davon erzählen. Dieses Mal findet die Andacht für die „Krümel“, die ganz Kleinen in der Gemeinde, nicht in der Kirche statt, sondern in der Pfarrdiele, Brückenstraße 13, weil es da richtig schön warm ist. Es wird gesungen und ein bisschen gebastelt, und die freche Lotta ist natürlich dabei, die immer alles ganz genau wissen will. Auch Geschwisterkinder, Mamas, Papas oder die Großeltern dürfen gern mitkommen. Die „Krümelkirche“ ist ein Angebot der Kirchengemeinde Helstorf/ Kapellengemeinde Abbensen und findet zweimonatlich jeweils am zweiten Dienstag um 16 Uhr in der Helstorfer Kirche statt.