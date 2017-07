Kühlergrill ausgebaut

Mellendorf. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße Kreuzheister in Mellendorf von einem geparkten Opel den Kühlergrill und das Opel-Emblem. Auch hier würde sich die Polizei über Hinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70 freuen.