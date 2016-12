Kürwettbewerb

Mellendorf. Der erste Saisonhärtetest der Kunsteislaufsaison 2016/17 findet am 10. Dezember von 7 bis 17.30 Uhr im Eisstadion Mellendorf (Hockeyzentrale-Ice House) statt. Insgesamt 150 Eiskunstläufer an den Start und kämpfen um die Kürmeisterschaften in allen Altersklassen.