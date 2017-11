Kultur-Festival in der Wedemark

Viel Programm zum Abschluss von „Wie?Jetzt!“

Wedemark. Unter der Leitung der Wedemärker Kulturbeauftragten Angela von Mirbach und der Regisseurin und Theaterpädagogin Bettina Montazem beschäftigten sich etwa 19 Multiplikatoren mit der Frage nach Demokratie, Frieden und Freiheit in dem Projekt „Wie?Jetzt!" und suchten, planten und gestalteten unter Beteiligung bestehender Gruppen und Aktionsräume kulturelle Projekte und Initiativen, die alle zusammen – möglichst nachhaltig – zur Gestaltung des demokratischen, freien und friedlichen öffentlichen Lebens vor Ort inspirieren. Die Multiplikatoren stehen in verantwortlichen Positionen der Gemeinde Wedemark und sind als Bürger der Gemeinde Wedemark Teil der Gesellschaft.Das Programm: Am Sonnabend, 18. November, startet der Tag mit der Ausstellungseröffnung „Zeugnisse aus dunkler Zeit – 1933 bis 1945“ im RIchard-Brandt-Heimatmuseum an der Gottfried-August-Bürger-Straße 3. Beginn ist um 14 Uhr mit Begrüßung durch Bürgermeister Helge Zychlinski und einer anschließenden Lesung mit Anne Rohde, Annemarie Döpke und Friedrich Niemeyer. Um 16 Uhr gibt es unter Mitwirkung von 70 Schülern des Schulzentrums und der Musikschule Wedemark eine Aufführung unter dem Titel „Einig sein, zusammenhalten, zusammenstehen!“ in der St.-Michaelis-Kirche.Um 17 Uhr startet am Sonntag, 19. November, das Abschlusskonzert mit Lesung in der St.-Martini-Kirche in Brelingen. Nach der Danksagung durch die Erste Gemeinderätin Susanne Schönemeier spielt Aeham Ahmad am Klavier und Dietrich von Mirbach liest aus „Und die Vögle werden singen.“ Den Abshluss bildet um 18.30 Uhr eine Licht-Installation im Kirchgarten.