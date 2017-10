Einfach mal etwas Verrücktes machen

Wedemark. Wer Lust hat mal etwas ganz Verrücktes zu machen, der ist beim Kultur-Tanzworkshop genau richtig. Die Teilnehmer vertonen das Grundgesetz in BewegungHäh? Geht nicht? Wie denn? Total bekloppt? Einfach vorbeikommen und sien eigenes Bild machen. Es entsteht etwas Außergewöhnliches, und das in nur acht Proben. Eingeladen sind alle Wedemärker unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Sprachkompetenzund Vorbildung diese Performance unter der Leitung von Bettina Montazem (Regie) und Bärbel Stenzenberger (beste Choreographien Deutschland Spielzeit 12/13 tanznet) zu erar- beiten und aufzuführen. Termine sind der 21. Oktober, von 12 bis 16 Uhr (Workshop), und der 7., 8., 10., 11., 14., und 15. November von 19.30 bis 21.30 Uhr sowie die Aufführung am 17. November im Bürgehruas Bissendorf im Rahemn des Festivals „Wie?Jetzt!“. Anmeldung per E-Mail unter montazem@ensemble-phoenix.de oder unter Telefon (01 78) 8 45 09 47. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Projekt „Wie?Jetzt!“ durchzieht das Jahr 2017 und mündet in ein Festival im November. Unter der Leitung der Wedemärker Kulturbeauftragten Angela von Mirbach und der Regisseurin und Theaterpädagogin Bettina Montazem beschäftigen sich Wedemärker mit der Frage nach Demokratie, Frieden und Freiheit und suchen, planen und gestalten Aktionsräume, kulturelle Projekte und Initiativen, die alle zusammen – möglichst nachhaltig – zur Gestaltung des demokratischen, freien und friedlichen öffentlichen Lebens in der Wedemark inspirieren. Die Multiplikatoren stehen in verantwortlichen Positionen der Gemeinde Wedemark und sind als Bürger der Gemeinde Wedemark Teil der Gesellschaft.