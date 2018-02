Kulturtage an der IGS

Mellendorf. Zum zweiten Mal finden an der IGS Wedemark die Kulturtage statt. Vom 26. Februar bis 1. März stellen die Kulturschaffenden der IGS Wedemark ihre Arbeit des Schuljahres 2017/18 einem breiten Publikum im Forum des Campus W vor. Beteiligt sind die Musik- und Theaterklassen, AGs, WPKs und der Fachbereich Kunst. Das bunte Programm findet über die gesamten Tage als öffentliche und vormittags als Schulveranstaltung statt. Das Motto der diesjährigen Kulturtage ist „Reise“. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Aufführungen des neunten Jahrgangs mit „Der kleine Prinz“. „Momo“ wird gleich zweimal zu sehen sein: einmal gespielt von der 10.4 und in einer anderen Variante durch den WPK Jahrgang sieben. Die Sekundarstufe II stellt ihre Projekte vor, ebenso wie es einen Programmpunkt „Theatersplitter“ geben wird, der Lust machen soll, sich die laufenden Projekte der Jahrgänge 6/7 im Sommer 2018 anzuschauen: Momo, Fuck you Göthe und Billy Elliot – Lebe deinen Traum“. Außerdem gibt es Musik in unterschiedlichsten Variationen. Eine Kunstausstellung wird über den Festivalzeitraum zu bestaunen sein. Für das leibliche Wohl sorgen an einigen Abenden die Schüler der Sekundarstufe II.

Mehr zu dem reichhaltigen Programm und den Terminen finden sich auf der Homepage der IGS unter www.igs-wedemark.de. Die eingenommenen Spenden aus diesen Tagen werden in die kulturelle Arbeit der Schule einfließen.