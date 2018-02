Kulturtage an der IGS

Klasse 9.4 spielt „Der kleine Prinz“

Wedemark. Zum zweiten Mal finden an der IGS Wedemark die „Kulturtage“ statt. Vom 26. Februar bis zum 1. März stellen die Kulturschaffenden der IGS Wedemark ihre Arbeit des Schuljahres 2017/18 einem breiten Publikum im Forum des Campus W vor. Das diesjährige Motto lautet „Eine kulturelle Reise“. Passend dazu nimmt die Klasse 9.4 ihre Besucher mit „Der kleine Prinz“‘ auf eine Reise zu fernen Planeten. Der Prinz lernt dabei, dass die Reise zum eigenen Herzen nicht über andere Menschen, sondern nur über einen selbst gelingen kann. Denn „man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“! Die Schüler der 9.4 laden zu dieser Reise am Dienstag, 27. Februar, um 10 und um 19 Uhr in das Forum des Schulzentrums ein.