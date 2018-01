Kurs bei der VHS

Aktuelles aus der Finanzbuchhaltung kennenlernen

Region. Am Montag, 5. Februar, bietet die vhs Hannover Land einen Buchhaltungskurs „Up-To-Date 2018“ (V.-Nr. U651034) in Garbsen, VHS (am Planetencenter), Planetenring 35, an. Er bringt die Teilnehmenden auf den aktuellen Stand der Gesetzgebung und Rechtsprechung zur Finanzbuchhaltung. Denn für die Mitarbeiter im betrieblichen Rechnungswesen ist es wichtig, stets auf dem aktuellen Rechtsstand zu sein. Alle wesentlichen gesetzlichen Neuregelungen und Aktualisierungen für das neue Kalenderjahr werden vom Kursleiter übersichtlich dargestellt und anhand von Beispielen erläutert. Zudem wird im Kurs Gelegenheit gegeben, aktuelle Fragen aus der Praxis, zum Beispiel zu häufig auftretenden Buchungsproblemen, zu thematisieren. Der Kurs richtet sich insbesondere an Buchhalter aus mittelständischen Unternehmen und Handwerksbetrieben sowie ehemalige Teilnehmende der Finanzbuchführungskurse. Eine Rechts- und/oder Steuerberatung im Einzelfall darf in diesem Kurs nicht erfolgen. Der Kurs findet von 9 bis 12.15 Uhr statt und kostet 29,90 Euro. Eine Anmeldung ist auf www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 32) 98 19 26 oder in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.