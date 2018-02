Kurs bei der VHS

Individuelles Naturparfum selbst kreieren

Wedemark. Wie das geht, Naturparfum selbst zu kreieren, können Interessierte im Kurs „Luxus pur: ein individuelles Naturparfum“ (V.-Nr. U990146) der Volkshochschule Hannover Land am Freitag, 16. Februar, in der Wedemark, VHS, Am Mühlenberg 15, kennenlernen. Kostbare Pflanzendüfte berühren tief, wecken Erinnerungen und schenken Gefühle der Freude beziehungsweise des Wohlbefindens. Ein individueller Duft ist so einzigartig, wie die Menschen selbst. Er verbindet sich auf wunderbare Weise mit dem eigenen Hautgeruch. Nach einer Einführung in die Regeln der Parfümherstellung kreieren die Teilnehmenden aus einer Fülle kostbarer Naturdüfte ihr ganz persönliches Naturparfüm. Es wird ihre individuelle Ausstrahlung unterstreichen und ein Gefühl des Wohlbefindens und den geheimnisvollen Charme des Besonderen schenken. Der Kurs findet von 17 bis 21.15 Uhr statt und kostet ab 22 Euro zuzüglich zehn Euro Materialkosten. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 31) 97 10 75 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.