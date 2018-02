Kurs bei der VHS

Anleitung zum Schreiben der eigenen Lebensgeschichte

Burgwedel. Liebevolle Menschen, schmerzreiche Erfahrungen, großartige Momente, Hoffnungen und Träume – das eigene Leben ist ein Puzzle bunter Erinnerungen. Die Teilnehmenden des Kurses „Eigene Lebensgeschichte(n) schreiben – eine Hinführung“ (V.-Nr. U310116) der Volkshochschule Hannover Land können gerne eine Tasche voller Texte oder einfach nur Neugier mitbringen. Gemeinsam wird über mögliche Strukturen, Kennzeichen und Formen autobiographischer Texte nachgedacht. Darüber hinaus werden diverse Impulse, Ideen und Hinweise zu einem gelingenden Verfassen von Lebenserinnerungen gegeben. Am Ende können die Teilnehmenden ihr bisheriges Werk kritisch überdenken und/oder sind auf einen konstruktiven, schöpferischen Schreibprozess vorbereitet. Der Kurs findet dienstags, ab 27. Februar, jeweils von 16 bis 18.15 Uhr, in Burgwedel, VHS, Auf dem Amtshof 8 statt und kostet 45 Euro. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 31) 97 10 72 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.