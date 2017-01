Ladendiebstahl

Mellendorf. In einem Supermarkt an der Wedemarkstraße konnte die Polizei am Montagmittag nach Hinweis eines Mitarbeiters einen 62-jährigen Hannoveraner festnehmen, der zuvor drei Flaschen Schnaps entwendet hatte. Nach Feststellung seiner Identität und Sicherstellung des Diebesgutes wurde der Mann wieder entlassen.