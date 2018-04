Ladendiebstahl

Mellendorf. Ein Zeuge beobachtete am Montag gegen 21.20 Uhr in einem Supermarkt am Hellendorfer Kirchweg, wie mehrere männliche Personen einen voll beladenen Einkaufswagen an den Kassen vorbei nach draußen schoben. Dort wurde der gesamte Einkaufswagen in einen schwarzen Transporter mit dem polnischen Kennzeichen BCY59H6 gehoben. Anschließend entfernten sich die Täter mit dem Transporter in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet den bisher namentlich nicht bekannten Zeugen sich mit der Dienststelle unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen. Ferner wird um Hinweise auf die Tat sowie das Täterfahrzeug gebeten.