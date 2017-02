Ladendiebstahl mit Täterfestnahme

Ladendiebstahl mit Täterfestnahme

Mellendorf. Einen 23-jährigen Wedemärker beobachteten Zeugen am Dienstagmittag bei einem Diebstahl in einem Supermarkt an der Wedemarkstraße in Mellendorf. Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Mann hatte zwei Kopfhörer entwendet. Die Geschäftsleitung alarmierte die Mellendorfer Polizei. Nach Sicherstellung des Diebesgutes und Vernehmung, in der sich der Täter geständig zeigte, wurde er wieder entlassen. Erst später erfuhr die Mellendorfer Polizei, dass der junge Mann bereits am Dienstagvormittag bei einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in Celle auf frischer Tat ertappt worden war. Dabei führte der Täter weiteres Diebesgut aus zwei anderen Geschäften mit sich. Offensichtlich hatte sich der Mann unmittelbar nach seiner Entlassung in Celle nach Mellendorf begeben um hier erneut tätig zu werden.