Ladys-Secondhand-Markt

Lindwedel. Er ist inzwischen kein Geheimtipp mehr und als Trendsetter für viele Secondhand-Freunde aus nah und fern ein Kalendereintrag mit oberster Priorität: Der inzwischen 20. Ladys-Secondhand-Markt auf dem Sporthof Schöne Aussicht feiert am Sonntag, 24. September, sein Jubiläum – mit kleiner Überraschungseinlage. Ab 11 Uhr bietet dieser beliebte Kleidermarkt allen modebewussten Frauen, die sich von einst geliebten Kleidungsstücken trennen möchten, oder bereits getragene, dennoch trendige und gut erhaltene Markenklamotten für kleines Geld erwerben oder auch loswerden möchten ein einmalige Atmosphäre zum Feilschen, Handeln und Kontakten. Die Ausstellerinnen bürgen für Qualität und freundliche Stimmung. Bei selbst gebackenen Hoftorten, süßen und herzhaften Crêpes und leckeren Getränken kommt die Schnäppchenjägerin auch im Sinne der Erholung und des Genusses entweder auf der Sonnenterrasse mit schöner Aussicht oder unter den alten Eichen des Sporthofes auf ihre Kosten. Da das bislang idyllische Einkaufserlebnis – inzwischen auch mit überdachten Plätzen – auch weiterhin nicht zu einem reizüberfluteten Massenevent werden soll, sind die Plätze begrenzt. Es sind nur noch wenige Plätze frei. Auch in diesem Jahr wird ein Teil der „Ware“ an Flüchtlinge gespendet. Die Hoftore öffnen sich für die Aussteller auch diesmal erst um 10 Uhr, für Besucher um 11 Uhr (parken bitte auf der Wiese). Anmeldungen sind unter Telefon (0 50 73) 92 31 11 oder schoene.aussicht.lindwedel@t-online.de möglich.