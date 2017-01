Landtagsbesuch mit der Jungen Union

Wedemark. Die Junge Union Wedemark besucht am Donnerstag, 2. März, um 15.45 Uhr den Niedersächsischen Landtag in Hannover. Auf dem Programm stehen eine Führung durch das Landtagsgebäude, die Verfolgung der Plenarsitzung am Nachmittag und ein Gespräch mit der Landtagsabgeordneten Editha Lorberg. Interessierte Wedemärker im Alter von 14 bis 35 Jahren sind herzlich dazu eingeladen. Anmeldungen sind unbedingt bis zum 15. Februar erforderlich unter info@ju-wedemark.de.