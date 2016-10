Laternenumzug

Scherenbostel. Der diesjähriger Laternenumzug des Ortsrates Scherenbostel findet am Sonnabend, 12. November, statt. Start ist um 18 Uhr am Fuhrenkamp in Scherenbostel. Begleitet wird der Umzug vom Bläserkorps Godshorn sowie von der Jugendfeuerwehr Bissendorf-Scherenbostel. Im Anschluss gibt es für alle wieder eine kleine Stärkung.