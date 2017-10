Laternenumzug in Bennemühlen

Neuer Geräteschuppen wird eingeweiht

Bennemühlen. Am Sonnabend, 4. November, richtet die Ortsfeuerwehr Bennemühlen den alljährlichen Laternenumzug für alle Bürger aus. Start des Umzugs ist um 18.30 Uhr auf dem Parkplatz (Kiosk) am Kaffeedamm 1. Begleitet wird der Umzug in diesem Jahr vom Fanfarenzug Herzogstadt Celle. Im Anschluss an den Laternenumzug lädt die Feuerwehr Bennemühlen wie gewohnt am Feuerwehrhaus ein. Für einen kleinen Betrag gibt es wie jedes Jahr Speis und Trank. In diesem Jahr gibt es allerdings noch einen weiteren Grund zum Feiern. Die Ortsfeuerwehr Bennemühlen weiht offiziell ihren neuen Geräteschuppen ein, der genau wie das Gerätehaus selbst, in Eigenleistung entstanden ist. Große Unterstützung erfuhren die Bennemühler Kameraden dabei durch Bernd Depping. Alle Kinder und Erwachsene sind herzlich eingeladen, gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen.