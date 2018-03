Leben aus dem Licht

Konzert der Jungen Chöre in St. Martini Brelingen

Brelingen. Am Sonnabend, 10. März, um 17 Uhr gestalten die Jungen Chöre der Kirchengemeinden Brelingen und Mellendorf ein gemeinsames Konzert zur Passionsgeschichte. Die vier Chorgruppen – Spatzenchor St. Georg Mellendorf sowie der Kinder-, Mittel- und Jugendchor St. Martini Brelingen – markieren wesentliche Stationen der Passion. Sie singen entsprechend ihrer Altersstufe Lieder und Vertonungen zum Leidensweg Jesu. Auch die Zuhörer werden zum Mitsingen eingeladen. Begleitet werden die Chöre von der Camerata St. Martini (Leitung Jörg Eikemeier) und Hans-Jürgen Weiß am Klavier. Die Leitung des Konzertes haben Maren Eikemeier und Sabine Kleinau-Michaelis. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird eine Kollekte erbeten.