Lebendiger Adventskalender

Fenster und Türen öffnen sich an verschiedenen Orten

Bissendorf. Auch in diesem Jahr gibt es bei der St.-Michaelis-Kirchengemeinde Bissendorf den lebendigen Adventskalender. Jeweils ab 18 Uhr werden sich Fenster und Türen öffnen. Am Donnerstag, 1. Dezember, bei Familie Lemke-Lorentz mit Choran der Lindenstraße 19 in Wennebostel; am Freitag, 2. Dezember, bei Familie Pieper an der Burgwedeler Straße 9; am Sonnabend, 3. Dezember, und Sonntag, 4. Dezember, auf dem Weihnachtsmarkt Amtsgarten und Amtshof; am Montag, 5. Dezember, bei der Öhrwürmchen-Kindergruppe Sennheiser, In Wennebostel 16, Wennebostel; am Dienstag, 6. Dezember, beim Salon Kersten an der Celler Straße 17 in Gailhof; am Mittwoch, 7. Dezember, bei Familie Koehler an der Hugo-Riechersstraße 2, Wennebostel; am Donnerstag, 8. Dezember, bei der Klasse 4b der Grundschule, Am Husalsberg 1a (Höpershof in Scherenbostel); am Freitag, 9. Dezember, bei der CVJM Bissendorf, Pfarrscheune, Am Kummerberg 2; am Sonnabend, 10. Dezember, bei Familie Dedecke, Tattenhagen 4; am Sonntag, 11. Dezember, bei Familie Wilkes an der Hinrich-Braasch-Straße 18; am Montag, 12. Dezember, bei der Dorf-Apotheke, Am Markt 9; am Dienstag, 13. Dezember, bei der Ahorn-Apotheke an der Scherenbosteler Straße 7; am Mittwoch, 14. Dezember, bei Familie Dembski, In Wennebostel 26, Wennebostel; am Donnerstag, 15. Dezember, bei Familie Winkler, „Die Chorallen“, Im Tannengrund 15; am Freitag, 16. Dezember, bei Familie Jüngling, Am Weiher 21, Bissendorf-Wietze; am Sonnabend, 17. Dezember, bei Familie Dohnke am Rabensberg 21; am Sonntag, 18. Dezember, bei Familie von Einem, Am Rahlfsberg 10, Wennebostel; am Montag, 19. Dezember, bei Familie Winkler mit ChorallenchorIm Tannengrund 15; am Dienstag, 20. Dezember, beim Friseur CreHaartiv Schreiber an der Burgwedeler Straße 10A; am Mittwoch, 21. Dezember, bei Sebastian Manstein, Advents-Crêperie, Am Heerwege 7 A; am Donnerstag, 22. Dezember, bei Familie Engelhardt, an der Resser Straße 4,Scherenbostel – Siedlung Buchholz; amSonnabend, 24. Dezember, Christvespern in der St. Michaeliskirche.