Lebendiger Adventskalender

Mellendorf. Auch in diesem Jahr gibt es in Mellendorf und Hellendorf einen Lebendigen Adventskalender. Begonnen wird am Freitag, 1. Dezember, bei Familie Bennett am Nektarweg 10. Am Sonnabend, 2. Dezember, geht es dann weiter bei Familie Gelhaar am Karpatenweg 13 in Mellendorf. Am Sonntag, 3. Dezember, empfängt Familie Holthaus, Am Jürsegrund 9, die Gäste. Die Türen bei den Gastgebern öffnen sich jeweils um 18 Uhr.