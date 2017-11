Lebendiger Adventskalender

Mellendorf. Auch in diesem Jahr gibt es in Mellendorf und Hellendorf einen Lebendigen Adventskalender. Jeden Tag öffnen sich um 18 Uhr. die Türen bei verschiedenen Gastgebern. Am Montag, 4. Dezember, ist Familie Schönhoff an der Meitzer Straße 33 Gastgeber. Am Dienstag, 5. Dezember, lädt Familie Ebeling an der Richard-Brandt-Straße 10 ein und am Mittwoch, 6. Dezember, freut sich Familie Faulhaber an der Straße Grüner Weg 1 auf viele Gäste.