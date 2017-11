Lebendiger Adventskalender

Hellendorf/Mellendorf. Folgende Gastgeber laden jeweils um 18 Uhr zum Lebendigen Adventskalender ein: am Donnerstag, 7. Dezember, Familie Clever, Schwarze Flage 10 in Hellendorf; am Freitag, 8. Dezember, Familie Balke am Postdamm 4 in Hellendorf und am Sonnabend, 9. Dezember, heißt es Advent für andere in Mellenodrf am Kirchweg.