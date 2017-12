Lebendiger Adventskalender

Mellendorf/Hellendorf. Vor der Haustür oder am geschmückten Fenster des Gastgebers treffen sich Hellendorfer und Mellendorfer Bürger, um gemeinsam ein Lied zu singen, eine Geschichte zu hören oder einem Gedicht zu lauschen. Einfach einmal für einige Minuten die Seele baumeln lassen, um sich mit diesem besonderen Erlebnis auf Weihnachten einzustimmen. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

Am Donnerstag, 21. Dezember, öffnet sich die Tür bei Familie Witt am Masurenweg 58 in Mellendorf; am Freitag, 22. Dezember, empfängt Familie Höppner-Groth, Am Bostelberge 12 in Hellendorf, Besucher und am Sonnabend, 23. Dezember, freut sich Familie Dorsch an der Pastor-Thomforde-Straße 20 in Mellendorf auf viele Gäste.