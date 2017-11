Lebkuchenhäuser verzieren

Mellendorf. Jeder freut sich in der Vorweihnachtszeit über ein bunt verziertes Lebkuchenhaus. Deshalb wird die Gruppe „anderthalb- Alleinerziehend in der Wedemark“ am Dienstag, 28. November, um 17.45 Uhr im Mehrgenerationenhaus (Berthold-Otto-Schule) Gilborn 6 mit den Kindern welche herstellen. Gegen einen Unkostenbeitrag von sieben Euro werden für jedes Kind ein Hausbausatz und Deko bereitgestellt und dann geht es los. Um eine verbindliche Anmeldung bis zum 24. November unter anderthalb@online.de oder unter Telefon (0 51 30) 9 69 01 80 wird gebeten. Allein erziehende Mütter und Väter sind herzlich willkommen.