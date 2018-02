Lektorinnen bereiten Gottesdienst vor

Laienpredigten in der St.-Michaelis-Kirchengemeinde

Wedemark. Seit vielen Jahren feiert die St. Michaeliskirchengemeinde Bissendorf ihren Lektorensonntag als Teamgottesdienst, an dem alle Laienpredigerinnen beteiligt sind.Auch in diesem Jahr lädt die Kirchengemeinde ganz herzlich dazu ein. Es wird ein abwechslungsreicher Gottesdienst in offener Form zum Thema „Segen“ gestaltet. „Wo begegnet uns der Segen im Alltag und welche persönlichen Erfahrungen machen wir mit dem Segen?“ Über diese Fragen nähern sich die ehrenamtlich Tätigen dem großen Thema. Natürlich soll im Gottesdienst auch wieder viel gesungen werden. Und freuen können sich Besucher auf einen besonders gestalteten Schlusssegen. Die Gottesdienste finden statt in der Michaeliskirche in Bissendorf am Sonntag, 25. Februar, um 9.30 Uhr, in der Kapernaumkirche in Resse am Sonntag, 25. Februar, um 11 Uhr in der ehemaligen Schule in Scherenbostel am Sonntag, 4. März, um 9.30 Uhr sowie in der Christophoruskirche in Bissendorf-Wietze am Sonntag, 4. März, um 10.45 Uhr.