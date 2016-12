Lions-Club-Adventskalender

Gewinn-Nummern vom 3. bis zum 6. Dezember

Wedemark. Wie schon in den letzten Jahren hat der Lions Club Wedemark erneut einen Advents-Los-Kalender herausgebracht. Die Einnahmen gehen in vollem Umfang an soziale und gemeinnützige Projekte in der Wedemark. Folgende Nummern haben gewonnen: 3. Dezember – die Nummern 1759, 1065, 1535, 1571, 889 je einen Massagegutschein von der Physiotherapie Wedemark; die Nummern 825, 1374, 682, 1771 je einen Einkaufsgutschein im Wert von 25 Euro vom Forellenhof der Wedemark; die Nummern 75, 1820, 1957, 1773 je einen Einkaufsgutschein im Wert von 25 Euro von sehen-und-hören.de Stephan; 4. Dezember – die Nummern 811, 1175, 81, 65, 427, 1749, 1453, 759 je einen Gutschein für eine Wirbelsäulenuntersuchung im Wert von 35 Euro von der Chiropractic Clinic Wolfgang Kailing; die Nummer 655 einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro von Bücher am Markt; die Nummer 37 eine Pkw-Innen- und -Außenwäsche vom Autohaus Ernst Lindmüller; die Nummer 1766 einen Mercedes-Ölwechsel vom Autohaus Ernst Lindmüller; 5. Dezember – die Nummern 1874, 554, 608 je einen Restaurantgutschein im Wert von 20 Euro vom Seehaus Isernhagen; die Nummern 148, 625, 944 je einen USB-Internet-Stick mit Startguthaben von 30 Euro vom Telecom Service Center; die Nummern 1776, 1617, 1339, 373, 1062 je einen Gutschein für einen Unterricht im Wert von 20 Euro von Lernen Plus; 6. Dezember – die Nummern 1162, 858, 847, 1302 je einen Restaurantgutschein im Wert von 20 Euro vom Ristorante Italiano; die Nummern 981, 1792, 152 je einen Behandlungsgutschein im Wert von 25 Euro von Anke Schiffer Cosmetic; die Nummern 1606, 284 je einen Gutschein für eine Klavierstimmung vom Kobbe Klavier Service.Die Gewinn-Nummern wurden unter notarieller Aufsicht ausgelost. Weitere Infos sind auch auf der Homepage www.lions-wedemark.de zu finden.