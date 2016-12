Lions-Club-Adventskalender

Gewinn-Nummern vom 7. bis zum 9. Dezember

Wedemark. Wie schon in den letzten Jahren hat der Lions Club Wedemark erneut einen Advents-Los-Kalender herausgebracht. Die Einnahmen gehen in vollem Umfang an soziale und gemeinnützige Projekte in der Wedemark. Folgende Nummern haben gewonnen: 7. Dezember – die Nummern 1060, 930, 463 je ein Restaurantgutschein im Wert von 20 Euro von Kuhlmann´s Restaurant; die Nummern 1140, 1598, 265 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro vom Bauspezi Erich Marks; die Nummer 1993 eine Eselswanderung über den Brelinger Berg vom Institut für soziales Lernen mit Tieren; 8 Dezember – die Nummern 103, 91, 1407, 1843, 384, 78, 327, 1135 je ein Einkaufsgutschein für den Shop im Wert von 25 Euro von Gieseke cosmetic; die Nummern 44, 51 je einen Gutschein für den Erlebnis Zoo Hannover im Wert von 30 Euro von der Sparkasse Hannover; die Nummern 783, 967 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro von Schreibwaren Masur; 9. Dezember – die Nummern 683, 1465, 1026, 1543, 1020 je einen Gutschein für eine Entspannungsmassage im Wert von 20 Euro von Uschi Haber Heilpraktikerin; die Nummern 637, 1315 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 30 Euro von Sicht:art Optik; die Nummer 692 ein Steinstövchen von Otto Rumpf & Sohn Steinmetzmeister.Die Gewinn-Nummern wurden unter notarieller Aufsicht ausgelost. Weitere Infos sind auch auf der Homepage www.lions-wedemark.de zu finden.