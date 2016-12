Lions-Club-Adventskalender

Gewinn-Nummern vom 10. bis zum 13. Dezember

Wedemark. Wie schon in den letzten Jahren hat der Lions Club Wedemark erneut einen Advents-Los-Kalender herausgebracht. Die Einnahmen gehen in vollem Umfang an soziale und gemeinnützige Projekte in der Wedemark. Folgende Nummern haben gewonnen: 10. Dezember – die Nummern 1709, 540, 182, 671, 1430, 1398, 1800, 429, 66, 1434 je einen Präsentkorb vom Famila-Markt; die Nummer 209 eine Bahncard 25 vom Reisebüro Bissendorf; 1850, 653, 513 je ein Restaurantgutschein im Wert von 20 Euro vom Ristorante Pinocchio Bella Vista; 11. Dezember – 1974, 1951, 181 je ein Gutschein für eine Fensterglasreinigung im Wert von 75 Euro von OSW Objekt Service Wedemark; 1414, 988, 1789 je ein Restaurantgutschein im Wert von 20 Euro vom Gasthaus Stucke; 837, 656, 1241 je ein Gutschein für eine Zahnreinigung von der Zahnarztpraxis Dr. Richard Schulz; 12. Dezember – 911, 165, 79, 639, 1001, 35, 365, 1819, 472, 213, 273, 187, 389, 106, 473, 1495, 204, 848, 1146, 796 je eine DVD der Scorpions; 18, 1212, 418 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro von Karin´s Schmucklädchen; 594 ein Brillantring im Wert von 500 Euro von Karin´s Schmucklädchen; 13. Dezember – 1638, 916, 175, 462, 1897 je eine VR-Brille 3D von ePassions Business & Mobile Solutions; 330, 1280, 1425, 740, 1560 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro von der Elzer Apotheke; 1405, 618, 1250 je ein Restaurantgutschein im Wert von 30 Euro vom Restaurant Zum Eichenkrug.Die Gewinn-Nummern wurden unter notarieller Aufsicht ausgelost. Weitere Infos sind auch auf der Homepage www.lions-wedemark.de zu finden.