Lions-Club-Adventskalender

Gewinn-Nummern vom 14. bis zum 16. Dezember

Wedemark. Wie schon in den letzten Jahren hat der Lions Club Wedemark erneut einen Advents-Los-Kalender herausgebracht. Die Einnahmen gehen in vollem Umfang an soziale und gemeinnützige Projekte in der Wedemark. Folgende Nummern haben gewonnen: 14. Dezember – die Nummern 1148, 455, 188, 434, 780, 1176, 572, 1512 je ein Mediamarkt-Einkaufsgutschein im Wert von 30 Euro von Müller & Partner Versicherungsmakler; die Nummern 1956, 1639, 1416, 1842, 1521 je ein Glas Bienenhonig im Wert von zehn Euro vom Imker Martin Bäcker; die Nummern 792, 1403, 1760 je ein Gutschein für eine Zahnreinigung von CMD Zentrum Südheide; 15. Dezember – die Nummern 1084, 937, 738, 1101, 1232 je ein Gutschein für ein Probetraining oder eine 5er Karte von der Balettschule Wedemark; 931, 822, 1935 je ein Restaurantgutschein im Wert von 20 Euro vom Restaurant Syrtaki; 101, 789, 297, 975, 1532 je ein Einkaufsgutschein im Wert von zehn Euro von Schönhoff – Frisch vom Hof; 16. Dezember – 571, 481, 562, 885, 1401 je ein Gutschein im Wert von 25 Euro von der Physiotherapie Kathrin Dörhöfer; 1117 ein Gutschein für ein 3-Gänge-Menü für zwei Personen vom Hotel Heide-Kröpke; 485, 334 je eine Weinprobe für zwei Personen von Baires Import; 400, 823 je eine Ginprobe für zwei Personen von Baires Import.Die Gewinn-Nummern wurden unter notarieller Aufsicht ausgelost. Weitere Infos sind auch auf der Homepage www.lions-wedemark.de zu finden.