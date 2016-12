Lions-Club-Adventskalender

Gewinn-Nummern vom 17. bis zum 20. Dezember

Wedemark. Wie schon in den letzten Jahren hat der Lions Club Wedemark erneut einen Advents-Los-Kalender herausgebracht. Die Einnahmen gehen in vollem Umfang an soziale und gemeinnützige Projekte in der Wedemark. Folgende Nummern haben gewonnen: 17. Dezember – die Nummern 1972, 530, 1352, 2, 541 je ein Warenpräsent im Wert von 20 Euro von Fein & Wein; 394, 225, 1307 je eine Gartenschere R1 von Gartenpaul; 619, 1225, 319 je ein Gutschein für eine 5er-Karte vom Physical Center Fitness; 18. Dezember – 1514 ein Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro von der Galeria Höpershof; 1095, 1272 je ein Weinpräsent im Wert von 25 Euro von Müsken & Sohn; 285, 73 je ein Gutschein für ein eineinhalbstündiges Coaching von coaching-different; 19. Dezember – 658, 1432, 726, 1092, 303 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro von der Dorf-Apotheke Bissendorf; 203, 1149, 800, 1948, 662 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro von Spielwaren-Bertram; 370, 1610, 1177, 1636, 1017 je ein Restaurantgutschein im Wert von 20 Euro von EMMA – Café und Restaurant; 20. Dezember – 1772, 1329, 34, 124, 1163, 1958, 1040, 1051, 721, 194 je ein Einkaufsgutschein im Wert von zehn Euro von der Weinhandlung Schwarz; 1218, 479, 693, 919 je ein Restaurantgutschein im Wert von 25 Euro vom Restaurant il Casale; 362 ein Barfernährungsplan für einen Hund mit Einstiegsfutterpaket für eine Woche von der Naturheilpraxis für Tiere.Die Gewinn-Nummern wurden unter notarieller Aufsicht ausgelost. Weitere Infos sind auch auf der Homepage www.lions-wedemark.de zu finden.