Lions-Club-Adventskalender

Gewinn-Nummern vom 21. bis zum 23. Dezember

Wedemark. Wie schon in den letzten Jahren hat der Lions Club Wedemark erneut einen Advents-Los-Kalender herausgebracht. Die Einnahmen gehen in vollem Umfang an soziale und gemeinnützige Projekte in der Wedemark. Folgende Nummern haben gewonnen: 21. Dezember – die Nummern 1678, 1270, 147, 871, 115 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro von der Buchhandlung von Hirschheydt; 1428, 127, 1896, 1409 je ein Restaurantgutschein im Wert von 30 Euro von der Fuhrberger Spargelwirtschaft; 1276, 1824, 1527, 1025, 706 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro von Mona Lisa Dessous & Bademode; 22. Dezember – 1501, 1883, 1741, 839, 304, 236 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro von der Erlebnisgärtnerei Borgas; 1629, 1863, 1404 je ein Restaurantgutschein im Wert von 30 Euro vom Forellenstübchen; 1483, 354, 11, 1037, 1523, 610, 14, 1408, 347, 1739 je ein Backwaren-Gutschein im Wert von zehn Euro von der Bäckerei Konditorei Springhetti; 23. Dezember – 912, 306, 606, 902 je ein Friseurgutschein im Wert von 44 Euro von der hair:oase; 654, 819, 465 je ein Restaurantgutschein im Wert von 20 Euro vom Gasthaus Bludau; 1970 ein individueller Gehörschutz von Siebold Hörakustik.Die Gewinn-Nummern wurden unter notarieller Aufsicht ausgelost. Weitere Infos sind auch auf der Homepage www.lions-wedemark.de zu finden.