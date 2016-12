Lions-Club-Adventskalender

Gewinn-Nummern vom 24. Dezember

Wedemark. Wie schon in den letzten Jahren hat der Lions Club Wedemark einen Advents-Los-Kalender herausgebracht. Die Einnahmen gehen in vollem Umfang an soziale und gemeinnützige Projekte in der Wedemark. Folgende Nummern haben am 24. Dezember gewonnen: 239, 1673, 915, 300, 1082, 1838, 1831, 1817, 1522, 1667 je ein Reisegutschein im Wert von 50 Euro von CBH Reisen; 1305, 121, 568, 233, 1706, 1279, 592, 883, 1895, 766 je ein Brunch-Gutschein für zwei Personen vom Leonardo Hotel Hannover Airport.Die Gewinn-Nummern wurden unter notarieller Aufsicht ausgelost. Weitere Infos sind auch auf der Homepage www.lions-wedemark.de zu finden.