Literatur-Gottesdienst mit Film „Der Name der Rose“

Abbensen. Im Rahmen der Sommerkirche veranstaltet die Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen am Sonntag, 25. Juni, um 18 Uhr wieder einen Literatur-Gottesdienst in der Johanneskapelle Abbensen. In szenischer Lesung werden Schlüsselszenen aus dem historischen Kriminalroman „Der Name der Rose“ des italienischen Schriftstellers Umberto Eco vorgetragen. Für die musikalische Ausgestaltung sorgt Gabriele Zorn an der Orgel. Im Anschluss lädt die Gemeinde ein zu Klosterbier und Knabbereien. Wer möchte, kann im Anschluss den nach der Literaturvorlage gedrehten mehrfach ausgezeichneten Film anschauen. Der Vorbereitungskreis freut sich auf viele Gäste von nah und fern.