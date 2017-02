Literatur und Musik

Elze. Musiker, Kabarettisten, Milchmänner und andere Künstler haben sich wieder und wieder auf die meist schwierige Suche nach dem Glück gemacht – und genau davon wird Stefan Zorn am Sonntag, 19. Februar, um 17 Uhr heiter und zugleich nachdenklich im Gemeindesaal in Elze erzählen. Er nimmt anhand ausgewählter literarischer Texte das sehr menschliche Streben nach dem besonderen Moment des Glücklichseins in den Blick – amüsant, pfiffig, manchmal auch abgründig. Aufgelockert wird die Lesung durch eingespielte Musikbeiträge, zu denen auch das Lied der „Comedian Harmonists“ zählt, das diesem Nachmittag seinen Titel gibt: „Ich wollt‘, ich wär‘ ein Huhn“. Besucher können sich auf eine ganz besondere Veranstaltung freuen. In der Pause ist für Erfrischungen gesorgt. Der Eintritt ist frei.