Literaturabend

Brelingen. Zum ersten Literaturabend in 2017 in der Brelinger Mitte laden die Veranstalter am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr herzlich ein. Vielleicht gab es neue Bücher zu Weihnachten oder jemand fand Zeit, etwas Eigenes zu Papier zu bringen? Hier ist Gelegenheit, andere Interessierte daran teilhaben zu lassen. Aber auch, wer einfach nur zuhören möchte, ist herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.