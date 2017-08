Literaturabend

Brelingen. Wenn die Tage kürzer werden, steigt die Lust am Lesen. So mancher hat vielleicht im Urlaub ein interessantes Buch entdeckt, das er anderen empfehlen möchte. Der nächste Literaturabend in der Brelinger Mitte am Freitag, 1. September, um 20 Uhr ist eine gute Gelegenheit dazu. Auch selbst verfasste Texte oder Gedichte, die bisher unveröffentlicht in der Schublade lagen, können hier einem interessierten Publikum vorgelesen werden. Und wer einfach nur zuhören möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.