Literaturkreis

Bissendorf. Am Dienstag, 14. Februar, treffen sich Literaturfreunde im Literaturkreis des imago Kunstvereins, um miteinander über die Novelle „Die Judenbuche“ von Annette von Droste-Hülshoff zu diskutieren. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen. Beginn ist um 19.30 Uhr, Am Markt 1 in Bissendorf.