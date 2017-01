Literaturkreis im imago Kunstverein

Besprechung von Büchern in netter Runde

Bissendorf. Der imago Kunstverein Wedemark lädt auch 2017 wieder zur Besprechung von Büchern in netter Runde ein. Einmal im Monat wird unter Leitung von Wolfgang Menzel über ausgewählte Literatur diskutiert. Am Dienstag, 14. Februar, findet das nächste Treffen statt. Thema ist die Novelle „Die Judenbuche“ von Annette von Droste Hülshoff (Anaconda Verlag 2006). Es folgt am 14. März der Roman „Oh Schimmi“ von Teresa Präauer (Wallstein 2016). Am 25. April ist der Roman „Der Geliebte der Mutter“ von Urs Widmer (Diogenes 2000) Gesprächsgrundlage, am 16. Mai der Roman „Im Frühling sterben“ von Ralf Rothmann (Suhrkamp 2015) und am 13. Juni das letzte Buch von Günter Grass „Vonne Endlichkait“ (dtv-Taschenbuch 2017).Gesprächsleiter ist Wolfgang Menzel, Prof. em. für Sprache und Literatur an der Universität Hildesheim. Sein Anliegen ist Begeisterung für Literatur. Neue Teilnehmer sind immer herzlich willkommen. Die Kursgebühr beträgt für Mitglieder 25 Euro, für Gäste 40 Euro, Beginn ist um 19.30 Uhr, Am Markt 1 in Bissendorf. Einzeltermine kosten acht Euro, Gäste zahlen zehn Euro. Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 9 54 98 53 oder info@imago-kunstverein.de.