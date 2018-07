Live-Musik und Ausstellung

Mellendorf. Als Ferienprogramm für die Daheimgebliebenen gibt es bei der Ausstellung „mobiles“, mit Dingen, die man nicht an jeder Ecke findet am Sonnabend, 14. Juli, um 11 Uhr Live-Musik. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt seit kurzem noch weitere Fahrräder zu sehen und auch das laufende Projekt entwickelt sich. Auf www.hanshorst.de ist nochmal alles über das Projekt nachzulesen. Zu finden ist die Ausstellung an der Industriestraße 20 in Mellendorf.