„Louhi“ – ein Nordlandmärchen für Erwachsene mit Musik

Resse. Das Finnisches Nordlandmärchen „Louhi“ mit Musik wird am Freitag, 10. November, im Mooriz gezeigt.

Louhi ist eine weibliche Sagen- und Mythengestalt in Finnland. Sie spielt im finnischen Nationalepos „Kalevala“ neben anderen Helden eine zentrale Rolle und schon die kleinen Kinder werden mit den finnischen Sagenhelden konfrontiert. Das Epos wurde vor gut 150 Jahren von Elias Lönnrot aus mündlich überlieferten Sagen zum identitätsstiftenden Nationalepos der Finnen zusammengeschmiedet.

Das Jahr 2017 ist für die Finnen ein ganz besonderes Jahr. Am 6. Dezember blickt Finnland auf 100 Jahre Unabhängigkeit zurück. Was liegt näher als das Nationalepos mit der Hundertjahrfeier zu verquicken.

Drei Künstler, zwei finnische und ein deutscher, haben sich zusammengetan, um aus diesem Anlass einen Bühnenstück zu verfassen. Es ist ihnen gelungen, aus dem Epos ein verrücktes, liebevolles und phantasievolles „Nordlandmärchen mit Musik“ zu machen. Es tauchen Zauberhirsche auf, eine Wassermutter, die mehr als 700 Jahre schwanger ist, selbstbestimmte, starke Frauen, die frei entscheiden, wen sie heiraten, und schmiedende, unnachgiebige, gefühlvolle Männer, die sich gegenseitig in den Sumpf singen.

Die finnische Künstlerin Laura Ryhänen, ihr deutscher Partner Raûl Semmler und der ebenfalls finnische Musiker Mikko Kuisma, alle in Deutschland lebend, arbeiten schon lange miteinander. Jede ihrer Kreationen hat die Zuhörer und Zuschauer fasziniert und in den Bann gezogen. Jeder von ihnen hat sich auch als Solist in der Kunst- und Musikszene einen Namen gemacht als Sänger, Schauspieler, Sprecher, Musiker oder Komponist.

Im Mooriz ist es jetzt eine gute Gelegenheit, sich mit „Louhi“ und dem Nachbarland bekannt und vertraut zu machen. Seine Sagen- und Mythengestalten sind aus der finnischen Landschaft geboren und von ihr geprägt. Die Landschaft ist rauer und wilder als die norddeutsche Ebene. Bindeglied könnten die kargen, früher nur als lebensfeindlich empfundenen Moorlandschaften sein. Aber die Welt hat sich gewandelt. Die heutige Menschheit erlebt die Moore als faszinierende und schützenswerte Kulturlandschaft. „Louhi“ wurde von im Heute lebenden jungen engagierten Künstlern auf die Bühne gebracht. Ihre Adaptation des Epos entführt in eine faszinierende Märchenwelt und lässt diese mit überwiegend finnischer Musik für uns lebendig werden.

Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Karten gibt es im Mooriz, mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr, Telefon (0 51 31) 4 79 97 44 und in der Buchhandlung v. Hirschheydt, Am Langen Felde 5, Mellendorf, Telefon (0 51 30) 54 66.