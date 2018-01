„Lüttsche Wiehnachten“- Kerken up Platt

Helstorf. Mit einem Gottesdienst in plattdeutscher Sprache für die ganze Region wird am Sonntag, 7. Januar, um 17 Uhr in der Helstorfer Kirche der Abschluss der Weihnachtzeit gefeiert. Wenn die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland gelesen wird, werden noch einmal die Kerzen am Christbaum brennen. So steht auch der Gottesdienst steht im Thema des Lichtes, das Gott nicht nur zu Weihnachten in die Dunkelheit der Welt senden will. Dazu werden Weihnachtslieder aus verschiedenen Ländern erklingen, dargeboten vom Canora-Chor aus Hagen. Die Predigt hält Annedore Wendebourg aus Helstorf. Außerdem wirken Lektoren aus den umliegenden Dörfern Neustadts und der Wedemark mit; an der Orgel spielt Jörg Eikemeier aus Elze.