Weihnachtsmusik mit den Chören in St. Martini

Brelingen. Einstimmen auf Weihnachten mit leiser wie festlicher Musik, mit bekannten und neuen Melodien – Innehalten im Weihnachtstrubel. Dazu lädt die Kirchengemeinde St. Martini Brelingen herzlich ein. Am 4. Advent, 18. Dezember, findet in St. Martini Brelingen das traditionelle Weihnachtsmusik-Konzert statt. Es singen neben dem Chor St. Martini der Kinder-, Mittel- und Jugendchor, es musizieren der Posaunenchor, die Camerata und die Orgel. Das Konzert beginnt mit besinnlichen Klängen und steigert sich klanglich und im Charakter zum erhabenen festlichen Teil, der Namensgeber für die Weihnachtsmusik ist: „Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch“. Das Publikum ist eingeladen einige bekannte Weihnachtslieder mitzusingen. Der Eintritt ist frei.