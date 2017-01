Zum ersten Mal in der Brelinger Mitte

Brelingen. Am Donnerstag, 26. Januar, von 17 bis 21 Uhr, findet der erste Männerabendtreff in der Brelinger Mitte statt. Dazu sind alle Männer und gern auch männliche Flüchtlinge ganz herzlich einladen, die Lust und Zeit haben, sich zu treffen um sich besser kennenzulernen, sich zu unterhalten und ein paar fröhliche Stunden gemeinsam zu verbringen. Wer möchte, kann gerne seine eigenen Spiele mitbringen. An diesem Abend hätten die Organisatoren gerne, dass die männlichen Flüchtlinge sich mit deutschen Männern treffen, um sich über ihre unterschiedlichen Kulturen auszutauschen, zusammen Karten spielen, Kaffee und Tee trinken. Es wäre sehr schön, wenn es in Zukunft regelmäßige Treffen gäbe und etwas Gemeinsames geplant wird. Veranstaltet wird das Treffen von der Initiative des Vereins Miteinander Wedemark. Rückfragen an Bilal Sabri unter Telefon (01 72) 9 06 85 17, E-Mail bilal.sabri@gmx.de.