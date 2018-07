Männerchor singt „up Platt“

Helstorf. „Wir üben schon seit Monaten fleißig“, sagt Karl-Heinz Friebe, Vorsitzender des Männergesangvereins Brelingen auf den Auftritt des Chores beim plattdeutschen Gottesdienst in Helstorf angesprochen, „interessanterweise sprechen nur wenige unserer Sänger die plattdeutsche Sprache. Und deshalb lernen wir jetzt nicht nur die Noten der Lieder, sondern haben bei Schorse (Sangesbruder Georg Runge) richtig einen Kurs gemacht: wie spricht und singt man platt?“ Am Sonntag, 15. Juli, um 10 Uhr beim Schmiedetag wird das Ergebnis zu hören sein. Dann lädt die Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen zusammen mit dem Museums- und Heimatverein Helstorf zum traditionellen „plattdeutschen Gottesdienst unter den Eichen“ an der Alten Schmiede Helstorf ein, den der Gesangverein mit mehreren plattdeutschen Liedern ausschmücken wird.

„Schorse“ Runge wird dann auch die Lesung aus der Bibel übernehmen. Es geht dabei und in der Predigt von Annedore Wendebourg um Worte, die wie Feuer wirken. Außerdem wirken bei den Gebeten Männer und Frauen aus den umliegenden Dörfern mit. Der Posaunenchor hat die plattdeutschen Noten eingesteckt und sorgt für die musikalische Begleitung, und der Heimatverein sorgt für Bratwurst und leckere Torten im Anschluss.