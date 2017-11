Märchentage

Bissendorf-Wietze. Die diesjährigen Wedemärker Märchentage finden vom 13. bis 17. November in der Eichenkreuzburg, Bissendorf-Wietze, statt und werden erneut in Kooperation von Jugendpflege und Unicef durchgeführt. Unter der Rufnummer (0 51 30) 63 53 können Anmeldungen für Einzelpersonen und – bei Verfügbarkeit – Gruppen vorgenommen werden, ebenso Anmeldungen für den „Märchennachmittag für Erwachsene am Kaminfeuer“ am Dienstag, 14. November, 15.30 Uhr.