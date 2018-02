März-Kurzausflug

Wedemärker NaturFreunde fahren zur Deponie Lahe

Wedemark. Im März wollen die Wedemärker NaturFreunde einen Blick hinter die Kulissender Abfallwirtschaft Region Hannover werfen und am Donnerstag, 15. März, die Deponie Lahe besichtigen. Interessierte treffen sich um 9.10 Uhr am Bahnhof Mellendorf, nach Absprache ist aber auch der Zustieg an einer anderen Bahnstation möglich. Von der Stadtbahnhaltestelle Opelstraße wandert die Gruppe entlang des Altwarmbüchener Moores zwei Kilometer bis zum Wertstoffhof. Dort beginnt um 11 Uhr die zweistündige Führung, bei der die Arbeitsabläufe der Deponie gezeigt werden. Sie findet zum größten Teil draußen statt, daher ist festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung notwendig. Vor der Rückfahrt ist eine Einkehr im Restaurant eines Möbelhauses geplant. Anmeldung und nähere Informationen wegen begrenzter Teilnehmerzahl möglichst frühzeitig bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann unter Telefon (0 51 30) 4 05 18. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Die Kosten betragen für Vereinsmitglieder vier Euro, Gäste zahlen sieben Euro.